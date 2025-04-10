РФ атакує Україну "Шахедами": у Києві чули вибухи, де ще оголосили тривогу

Російська армія вдень четверга, 10 квітня, вчергове запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Областями шириться сигнал тривоги, а у Києві було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші "Шахеди" були помічені у повітряному просторі Сумської області близько 15:30. Декілька груп ударних дронів рухались у північно-західному напрямку, і згодом були над територією Чернігівської області.

О 17:08 сигнал тривоги було оголошено у Києві.

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА на північному сході, на північному заході та південному заході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півночі Київщини, курс - західний/південно-західний.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Оновлено о 17:27.

У Києві було чути звуки, схожі на вибухи.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО. Київ атакують ворожі БпЛА.

Перебувайте в укриттях", - повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Оновлено о 17:40.

За даними Повітряних сил, було помічено активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Попереджається про загрозу авіабомб у Запоріжжі та області.

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на півночі Київщини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на сході та в центральній частині Житомирщини, курс - південно-західний;

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс - північно-західний.

Де оголошено тривогу

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