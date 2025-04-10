Появились первые фото последствий атаки "Шахеда" на Житомирщину

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки в Житомирском районе один человек погиб, известно о 5 пострадавших. Среди них ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

В результате атаки повреждения получили по меньшей мере 5 многоэтажек, а в одном из домов возник пожар. Он уже ликвидирован, продолжается ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Также развернут пункт обогрева для оказания помощи населению. Психологи Главного управления ГСЧС оказывают необходимую помощь местным жителям.

Фото: последствия атаки "Шахедов" на Житомирскую область (t.me/dsns_telegram)

Атака "Шахедов"

Российская армия сегодня традиционно запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Из-за вражеских беспилотников в ряде областей была объявлена тревога. А в Киеве была слышна работа ПВО по беспилотникам.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.