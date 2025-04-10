Дрон РФ влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: перші подробиці про наслідки та жертву

Російський безпілотник завдав удару по житлових багатоквартирних будинках у Житомирському районі. Вже відомо про жертву та постраждалих.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередніми даними, дрон влучив в багатоповерхівку. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків.

"Нажаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області", - розповів Бунечко.

За його словами, на місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. Також на території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги.

Атака "Шахедів"

Сьогодні вдень російська армія запустила по території Україні ударні дрони типу "Шахед". Така тактика є дещо дивною, адже зазвичай росіяни запускають дрони о пізнішій порі, що робить складнішою роботу ППО.

Через ударні дрони це у низці областей було оголошено тривогу. А у Києві було чути роботу ППО по безпілотниках.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також сьогодні атакували Дніпро балістичною ракетою. Там вже відомо про постраждалих та жертву.