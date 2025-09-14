З'явились нові факти з життя ймовірного вбивці Кірка: що відомо

Посадовці ФБР розповіли, що ймовірний вбивця Чарлі Кірка жив з трансгендерним партнером, котрий співпрацює з ФБР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Представники Федерального бюро розслідувань підтвердили, що 22-річний підозрюваний у вбивстві Кірка Тайлер Робінсон перебував у "романтичних стосунках" з неназваною особою, яка є чоловіком, що переходить у жіночу стать.

Вони разом мешкали у квартирі в Сент-Джорджі, штат Юта. Це житло розташоване приблизно за чотири години їзди від Університету долини Юта в місті Орем, де було застрелено Кірка.

Один із представників ФБР повідомив, що ця особа мала "надзвичайну готовність до співпраці" та сказала, що вона не мала жодного уявлення про плани Робінсона.

Цю особу не звинувачують у жодній злочинній діяльності, пов’язаній із вбивством.

Представники ФБР повідомили, що детективи Бюро мали текстові повідомлення та інші підтвердження комунікації між Робінсоном та його партнером, які допомогли зосередитися на Робінсоні. ФБР вилучили докази з їхньої квартири, зокрема комп'ютери.