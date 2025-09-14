З'явились нові факти з життя ймовірного вбивці Кірка: що відомо
Посадовці ФБР розповіли, що ймовірний вбивця Чарлі Кірка жив з трансгендерним партнером, котрий співпрацює з ФБР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Представники Федерального бюро розслідувань підтвердили, що 22-річний підозрюваний у вбивстві Кірка Тайлер Робінсон перебував у "романтичних стосунках" з неназваною особою, яка є чоловіком, що переходить у жіночу стать.
Вони разом мешкали у квартирі в Сент-Джорджі, штат Юта. Це житло розташоване приблизно за чотири години їзди від Університету долини Юта в місті Орем, де було застрелено Кірка.
Один із представників ФБР повідомив, що ця особа мала "надзвичайну готовність до співпраці" та сказала, що вона не мала жодного уявлення про плани Робінсона.
Цю особу не звинувачують у жодній злочинній діяльності, пов’язаній із вбивством.
Представники ФБР повідомили, що детективи Бюро мали текстові повідомлення та інші підтвердження комунікації між Робінсоном та його партнером, які допомогли зосередитися на Робінсоні. ФБР вилучили докази з їхньої квартири, зокрема комп'ютери.
Що відомо про підозрюваного
Тайлер Джеймс Робінсон навчався на третьому курсі програми підготовки електриків у коледжі Dixie Technical у місті Сент-Джордж.
За даними влади, він зізнався у скоєному одному з членів сім'ї. Про його зізнання стало відомо після того, як родич повідомив про це знайомому сім'ї, а той передав інформацію в правоохоронні органи.
Відносно нього висунуто обвинувачення за трьома статтями: вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і незаконне поводження зі зброєю. У разі визнання провини за першим пунктом суд може призначити смертну кару або довічне ув'язнення.
У середу, 10 вересня, відомий правий активіст Чарлі Кірк був застрелений під час дискусії в Університеті долини Юти. Під час заходу йому завдали вогнепального поранення, від якого він помер на місці.
