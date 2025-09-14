Появились новые факты из жизни вероятного убийцы Кирка: что известно

Чиновники ФБР рассказали, что предполагаемый убийца Чарли Кирка жил с трансгендерным партнером, который сотрудничает с ФБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

Представители Федерального бюро расследований подтвердили, что 22-летний подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон находился в "романтических отношениях" с неназванным лицом, которое является мужчиной, переходящим в женский пол.

Они вместе жили в квартире в Сент-Джордже, штат Юта. Это жилье расположено примерно в четырех часах езды от Университета долины Юта в городе Орем, где был застрелен Кирк.

Один из представителей ФБР сообщил, что этот человек имел "чрезвычайную готовность к сотрудничеству" и сказал, что он не имел никакого представления о планах Робинсона.

Этот человек не обвиняется ни в какой преступной деятельности, связанной с убийством.

Представители ФБР сообщили, что детективы Бюро имели текстовые сообщения и другие подтверждения коммуникации между Робинсоном и его партнером, которые помогли сосредоточиться на Робинсоне. ФБР изъяли доказательства из их квартиры, в частности компьютеры.