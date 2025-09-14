Появились новые факты из жизни вероятного убийцы Кирка: что известно
Чиновники ФБР рассказали, что предполагаемый убийца Чарли Кирка жил с трансгендерным партнером, который сотрудничает с ФБР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Представители Федерального бюро расследований подтвердили, что 22-летний подозреваемый в убийстве Кирка Тайлер Робинсон находился в "романтических отношениях" с неназванным лицом, которое является мужчиной, переходящим в женский пол.
Они вместе жили в квартире в Сент-Джордже, штат Юта. Это жилье расположено примерно в четырех часах езды от Университета долины Юта в городе Орем, где был застрелен Кирк.
Один из представителей ФБР сообщил, что этот человек имел "чрезвычайную готовность к сотрудничеству" и сказал, что он не имел никакого представления о планах Робинсона.
Этот человек не обвиняется ни в какой преступной деятельности, связанной с убийством.
Представители ФБР сообщили, что детективы Бюро имели текстовые сообщения и другие подтверждения коммуникации между Робинсоном и его партнером, которые помогли сосредоточиться на Робинсоне. ФБР изъяли доказательства из их квартиры, в частности компьютеры.
Что известно о подозреваемом
Тайлер Джеймс Робинсон учился на третьем курсе программы подготовки электриков в колледже Dixie Technical в городе Сент-Джордж.
По данным властей, он признался в содеянном одному из членов семьи. О его признании стало известно после того, как родственник сообщил об этом знакомому семьи, а тот передал информацию в правоохранительные органы.
В отношении него выдвинуто обвинение по трем статьям: убийство при отягчающих обстоятельствах, препятствование правосудию и незаконное обращение с оружием. В случае признания вины по первому пункту суд может назначить смертную казнь или пожизненное заключение.
В среду, 10 сентября, известный правый активист Чарли Кирк был застрелен во время дискуссии в Университете долины Юты. Во время мероприятия ему нанесли огнестрельное ранение, от которого он скончался на месте.
