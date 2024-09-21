З'явились фото та відео наслідків ударів РФ по Дніпру та Кривому Рогу

Обстріли Дніпропетровської області

Після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, окупанти постійно атакують Дніпропетровську область. Найбільше дістається Нікополю, який загарбники обстрілюють із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Крім того, росіяни атакували Дніпро 20 вересня. Постраждала одна людина, частково було зруйновано будівлю освітнього центру.

Крім того, в ніч проти 21 вересня Росія атакувала Кривий Ріг ракетами. Троє людей загинули, троє отримали поранення. Під завалами можуть бути люди.

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