Появились фото и видео последствий ударов РФ по Днепру и Кривому Рогу

Обстрелы Днепропетровской области

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, оккупанты постоянно атакуют Днепропетровскую область. Больше всего достается Никополю, который захватчики обстреливают с временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Кроме того, россияне атаковали Днепр 20 сентяября. Пострадал один человек, частично было разрушено здание образовательного центра.

Кроме того, в ночь на 21 сентября Россия атаковала Кривой Рог ракетами. Три человека погибли, трое получили ранения. Под завалами могут находиться люди.

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