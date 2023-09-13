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З'явились фото підбитого у Севастополі корабля РФ

Фото: Крим (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Після атаки на Севастополь у соцмережі поширилося фото нібито підбитого російського великого десантного корабля "Мінськ". Аналітики з Oryx вже дійшли висновку, що він не просто пошкоджений, а знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

В мережі з'явились перші фото зруйнованих російських кораблів. Можна помітити, що попри те, що на вулиці вже день - на судні все ще видніється дим.

Також можна помітити, що російський корабель зазнав значних руйнувань. Зокрема, аналітики з Oryx вже зарахували корабель РФ до знищених.

На ньому можна помітити пробоїну в лівому борті в районі надбудови, це може свідчити про влучання крилатої ракети під кутом прямо в машинне відділення.

Водночас у міноборони РФ підтвердили інформацію про влучання у два кораблі. Там також заявили, що планують повністю відновити їх найближчим часом. Однак варто зауважити, що подібні заяви РФ часто мають розбіжності з реальністю, тому, що ремонтувати втрачену техніку росіяни не поспішають.

 

Фото: підбиті кораблі РФ (t.me/Crimeanwind)

Нічний удар по Севастополю

Цієї ночі, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Через деякий час в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про атаку нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з яких збили. Зокрема терористи звинуватили Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами. 

Внаслідок нічної атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

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