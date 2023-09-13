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Появились фото подбитого в Севастополе корабля РФ

Фото: Крым (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины нанесли удар по порту в оккупированном Севастополе. В результате этого поражен большой десантный корабль и повреждена подлодка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В сети появились первые фото разрушенных русских кораблей. Можно заметить, что, несмотря на то, что на улице уже день - на судне все еще виднеется дым.

Также можно заметить, что российский корабль потерпел значительные разрушения.

В то же время в минобороны РФ подтвердили информацию о попадании в два корабля. Там также заявили, что планируют полностью восстановить их в ближайшее время. Однако следует заметить, что подобные заявления РФ часто имеют разногласия с реальностью, потому что ремонтировать утраченную технику россияне не спешат.

 

Фото: подбитые корабли РФ (t.me/Crimeanwind)

Ночной удар по Севастополю

Этой ночью, 13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Через некоторое время в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об атаке якобы 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, 7 из которых были сбиты. В частности, террористы обвинили Украину в атаке на корабле Черноморского флота безэкипажными катерами.

В результате ночной атаки поражен большой российский десантный корабль. Также повреждена подлодка РФ.

Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.

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