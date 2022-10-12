Мапа боїв в Україні від розвідки Британії: ключові гарячі точки 12 жовтня
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на середу, 12 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.
Судячи з карти, кількість ділянок українських територій, на яких відбуваються активні бойові дії в рамках контрнаступу ЗСУ, істотно збільшилася. Зокрема, такі "острівці" явно розширили свою площу на Херсонському та Луганському напрямках.
Українські військові успішно відбивають атаки на Донецькому напрямку, завзято просуваючись у бік Сватового Луганської області. Також контрнаступні дії досить швидкими темпами змінюють обстановку на Миколаївському та Криворізькому напрямках.
Як повідомлялось, за даними на ранок середи, 12 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 270 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63380 військових.
Крім того, ЗСУ вдалося збити чотири гелікоптери Росії Ка-52 за 18 хвилин. При цьому військові не виключають, що збитих цілей може бути понад чотири.
Водночас російські окупанти використовують проти українських військ гранати К-51 - озброєння хімічної дії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.