270 окупантів та 20 ракет: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
За даними на ранок середи, 12 жовтня, українські військові ліквідували за добу 270 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63380 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 63380 (+270);
- танків - 2505 (+1);
- бойових броньованих машин - 5181 (+19);
- артилерійських систем - 1507 (+11);
- РСЗВ - 355 (+2);
- засоби ППО - 182 (+1);
- літаків - 268 (+0);
- гелікоптерів - 235 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15);
- крилаті ракети - 315 (+20);
- кораблі/катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11);
- спеціальна техніка - 136 (+0).
Як повідомлялось, українські війська відбивають атаки ворога у Донецькій та Херсонській областях. Крім того, ЗСУ, ймовірно, готуються до наступу на лінії поблизу Сватового. Про це свідчать карти боїв на ранок.
При цьому в середу, 12 жовтня, українські сили ППО у небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
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