270 окупантів та 20 ракет: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

За даними на ранок середи, 12 жовтня, українські військові ліквідували за добу 270 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63380 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Як повідомлялось, українські війська відбивають атаки ворога у Донецькій та Херсонській областях. Крім того, ЗСУ, ймовірно, готуються до наступу на лінії поблизу Сватового. Про це свідчать карти боїв на ранок.

При цьому в середу, 12 жовтня, українські сили ППО у небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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