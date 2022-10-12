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270 окупантів та 20 ракет: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

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Київ, Середа 12 жовтня 2022 10:38
270 окупантів та 20 ракет: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 12 жовтня, українські військові ліквідували за добу 270 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 63380 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 63380 (+270);
  • танків - 2505 (+1);
  • бойових броньованих машин - 5181 (+19);
  • артилерійських систем - 1507 (+11);
  • РСЗВ - 355 (+2);
  • засоби ППО - 182 (+1);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15);
  • крилаті ракети - 315 (+20);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11);
  • спеціальна техніка - 136 (+0).

Як повідомлялось, українські війська відбивають атаки ворога у Донецькій та Херсонській областях. Крім того, ЗСУ, ймовірно, готуються до наступу на лінії поблизу Сватового. Про це свідчать карти боїв на ранок.

При цьому в середу, 12 жовтня, українські сили ППО у небі над Миколаївською областю збили 9 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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