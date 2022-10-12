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Карта боев в Украине от разведки Британии: ключевые горячие точки 12 октября

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Украина, Среда 12 октября 2022 14:20
Карта боев в Украине от разведки Британии: ключевые горячие точки 12 октября Фото: появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на среду, 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

Судя по карте, количество участков украинских территорий, на которых происходят активные боевые действия в рамках контрнаступления ВСУ существенно увеличилось. В частности, такие "островки" явно расширили свою площадь на Херсонском и Луганском направлениях.

Карта боев в Украине от разведки Британии: ключевые горячие точки 12 октября

Украинские военные успешно отбивают атаки на Донецком направлении, упорно продвигаясь в сторону Сватово Луганской области. Также контрнступтельные действия довольно быстрыми темпами меняют обстановку на Николаевском и Криворожском направлениях.

Как сообщалось, по данным на утро среды, 12 октября, ВСУ ликвидировали в сутки 270 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 63 380 военных.

Кроме того, ВСУ удалось сбить четыре вертолета России Ка-52 за 18 минут. При этом военные не исключают, что сбитых целей может быть больше четырех.

В то же время российские оккупанты используют против украинских войск гранаты К-51 - вооружение химического действия.

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