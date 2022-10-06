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З-під завалів у Запоріжжі дістали ще двох загиблих

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Запоріжжя, Четвер 06 жовтня 2022 15:02
З-під завалів у Запоріжжі дістали ще двох загиблих Фото: з-під завалів у Запоріжжі дістали ще 2 загиблих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

З-під завалів після ракетного удару у Запоріжжі дістали ще два тіла загиблих. Кількість жертв обстрілу зросла до 3 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Станом на 14:30 рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку у Запоріжжі.

"З-під зруйнованих конструкцій дістали тіла ще двох мешканців. Кількість загиблих зросла до трьох людей", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

6 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. 7 ракет влучили у багатоповерхівки. Спочатку було відомо про двох жертв та 10 постраждалих. Під завалами ще залишаються люди. Пізніше з'ясувалось, що медикам вдалось врятувати одну з жертв. Також рятувальники показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю.

Пізніше в цей же день стало відомо, що в Запоріжжі знову пролунали вибухи. На цей раз окупанти влаштували обстріл із зенітно-ракетної системи С-300. Ракети прилетіли в центральну частину міста.

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