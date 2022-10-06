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Из-под завалов в Запорожье достали еще двух погибших

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Запорожье , Четверг 06 октября 2022 15:02
Из-под завалов в Запорожье достали еще двух погибших Фото: из-под завалов в Запорожье достали еще 2 погибших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-под завалов после ракетного удара в Запорожье достали еще два тела погибших. Количество жертв обстрела выросло до 3 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По состоянию на 14.30 спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома в Запорожье.

"Из-под разрушенных конструкций извлекли тела еще двух жителей. Число погибших возросло до трех человек", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожья

6 октября оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 7 ракет попали в многоэтажки.

Сначала было известно о двух жертвах и 10 пострадавших. Под завалами еще остаются люди. Позже выяснилось, что медикам удалось спасти одну из жертв. Также спасатели показали последствия ракетного удара по Запорожью.

Позже в этот же день стало известно, что в Запорожье снова раздались взрывы. На этот раз оккупанты устроили обстрел из зенитно-ракетной системы С-300. Ракеты прилетели в центральную часть города

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