Из-под завалов в Запорожье достали еще двух погибших
Из-под завалов после ракетного удара в Запорожье достали еще два тела погибших. Количество жертв обстрела выросло до 3 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
По состоянию на 14.30 спасатели продолжают разбирать завалы жилого дома в Запорожье.
"Из-под разрушенных конструкций извлекли тела еще двух жителей. Число погибших возросло до трех человек", - говорится в сообщении.
Обстрелы Запорожья
6 октября оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 7 ракет попали в многоэтажки.
Сначала было известно о двух жертвах и 10 пострадавших. Под завалами еще остаются люди. Позже выяснилось, что медикам удалось спасти одну из жертв. Также спасатели показали последствия ракетного удара по Запорожью.
Позже в этот же день стало известно, что в Запорожье снова раздались взрывы. На этот раз оккупанты устроили обстрел из зенитно-ракетной системы С-300. Ракеты прилетели в центральную часть города
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