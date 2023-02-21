З-під Маріуполя окупанти перекинули підрозділи у район Вугледара, - Андрющенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Всі підрозділи окупантів, розміщених по лінії Малоянісоль / Нікольське за останню добу виведено та перекинуто на ділянку фронту в район Вугледару. Очікуємо збільшення кількості "хороших русских" найближчі дні", - написав Андрющенко та опублікував напрямок на мапі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями РФ планує перекинути до 5 тисяч військових з-під Маріуполя на Вугледар.

Додамо, також ми писали, що російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України, одним з яких є Вугледар, де ворог зазнає значних втрат.

Крім того, стало відомо про те, що РФ змінює свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.