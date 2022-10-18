З'єднає Балаклію та Харків. Дорожники встановлюють перший чеський міст

36-метрова переправа буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з'єднати деокуповане місто з Харковом автошляхом Р-78. Відкрити рух мостом планується в листопаді. Рух на ньому буде реверсним, проте навіть така переправа значно спростить транспортний зв'язок зі звільненим містом.

Паралельно із роботами на мосту активно ведеться розчищення на державних та комунальних дорогах Харківської області. З моменту деокупації регіону прибрано 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп'янська.