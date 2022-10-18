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З'єднає Балаклію та Харків. Дорожники встановлюють перший чеський міст

Фото: чеський міст з'єднає Балаклію та Харків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харківській області почали монтувати один із металевих мостів, які передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

36-метрова переправа буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з'єднати деокуповане місто з Харковом автошляхом Р-78. Відкрити рух мостом планується в листопаді. Рух на ньому буде реверсним, проте навіть така переправа значно спростить транспортний зв'язок зі звільненим містом.

Паралельно із роботами на мосту активно ведеться розчищення на державних та комунальних дорогах Харківської області. З моменту деокупації регіону прибрано 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп'янська.

Раніше ми писали, що у звільненій від окупантів Балаклії відновили енергопостачання.

Також повідомлялося, що 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.

Пізніше стало відомо, що через зростання попиту УЗ подвоює кількість рейсів із Харкова до деокупованої Балаклії.

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