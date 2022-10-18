Соединит Балаклею и Харьков. Дорожники устанавливают первый чешский мост

36-метровая переправа будет устроена у Балаклеи. Временный мост поможет соединить деоккупированный город с Харьковом по автодороге Р-78. Открыть движение по мосту планируется в ноябре. Движение на нем будет реверсное, однако даже такая переправа значительно упростит транспортную связь с освобожденным городом.

Параллельно с работами на мосту активно ведется расчистка на государственных и коммунальных дорогах Харьковской области. С момента деоккупации региона убрано 414,4 км автомобильных дорог государственного значения и 24,2 км коммунальных дорог Балаклеи, Изюма и Купянска.