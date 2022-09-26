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Деокуповану Балаклію підключили до енергопостачання: яке місто наступне

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Харків, Понеділок 26 вересня 2022 13:13
Деокуповану Балаклію підключили до енергопостачання: яке місто наступне Фото: деокуповану Балаклію підключили до енергопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 26 вересня, у звільненій від окупантів Балаклії відновили енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Наступне місто, яке планують підключити до енергопостачання, – Ізюм.

"Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.

Пізніше стало відомо, що через зростання попиту УЗ подвоює кількість рейсів із Харкова до деокупованої Балаклії.

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