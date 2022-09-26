Деокуповану Балаклію підключили до енергопостачання: яке місто наступне

У понеділок, 26 вересня, у звільненій від окупантів Балаклії відновили енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Наступне місто, яке планують підключити до енергопостачання, – Ізюм. "Разом з електроенергією з'являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян", - зазначив Тимошенко.