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УЗ удвічі збільшує кількість поїздів до звільненої Балаклії

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Харків, Субота 24 вересня 2022 15:24
УЗ удвічі збільшує кількість поїздів до звільненої Балаклії Фото: УЗ удвічі збільшує кількість поїздів до звільненої Балаклії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Через зростання попиту "Укрзалізниця" подвоює кількість рейсів із Харкова до деокупованої Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

"Укрзалізниця подвоює рухомий потяг на маршруті до деокупованої Балаклії. Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два", - йдеться у повідомленні.

Розклад рейсу буде наступним:

  • поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуває до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова о 12:24;
  • поїзд №6407/6404 відправляється щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.

За вказаним маршрутом, зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.

Крім того, в УЗ уточнили, що роботи щодо відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області продовжуються.

  • на напрямку Харків – Балаклія електротягу відновлено до зупинної платформи Геніївка;
  • на ділянці Харків – Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;
  • на ділянці Занки – Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км пошкоджених.

Нагадаємо, 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.

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Укрзалізниця Балаклея
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