УЗ удвічі збільшує кількість поїздів до звільненої Балаклії
Через зростання попиту "Укрзалізниця" подвоює кількість рейсів із Харкова до деокупованої Балаклії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.
"Укрзалізниця подвоює рухомий потяг на маршруті до деокупованої Балаклії. Попит на рейс настільки збільшився, що замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два", - йдеться у повідомленні.
Розклад рейсу буде наступним:
- поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуває до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова о 12:24;
- поїзд №6407/6404 відправляється щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.
За вказаним маршрутом, зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.
Крім того, в УЗ уточнили, що роботи щодо відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області продовжуються.
- на напрямку Харків – Балаклія електротягу відновлено до зупинної платформи Геніївка;
- на ділянці Харків – Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;
- на ділянці Занки – Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км пошкоджених.
Нагадаємо, 15 вересня "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Цього дня до звільненого міста приїхав перший поїзд із пасажирами.
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