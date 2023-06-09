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З 70 людей їх лишилося 15. Окупант поскаржився на втрати РФ на фронті

Фото: окупант поскаржився на втрати РФ на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовослужбовець у телефонній розмові розповів, що їх армія зазнає значних втрат при спробі захопити нові території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За його словами, у сусідньому підрозділі з 70 осіб в живих лишилось лише 15, вони змогли просунутись на 800 метрів на фронті.

При цьому росіянин скаржиться на відсутність озброєння та те, що всі вживають алкоголь.

"Або ти їх, або вони тебе... артилерія це така жопа просто. Ну бухаємо тут так, якщо поїде техніка проти нас, у нас немає нічого, у нас навіть немає ніякого нічного бачення", - каже окупант.

Ситуація на фронті

Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Як повідомили в Міноборони України, росіянам доведеться невдовзі ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

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