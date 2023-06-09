Из 70 человек их осталось 15. Оккупант пожаловался на потери РФ на фронте

По его словам, в соседнем подразделении из 70 человек в живых осталось всего 15, они смогли продвинуться на 800 метров на фронте.

При этом россиянин жалуется на отсутствие вооружения и то, что все употребляют алкоголь.

"Или ты их или они тебя... артиллерия это такая жопа просто. Ну бухаем здесь так, если поедет техника против нас, у нас нет ничего, у нас даже нет никакого ночного видения", - говорит оккупант.

Ситуация на фронте

Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в Минобороны Украины, россиянам придется вскоре принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте. Потому что последствия подрыва Каховской ГЭС были неожиданными для самих россиян, а ВСУ перешли в наступление в районе Бахмута . За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках.

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