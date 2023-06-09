ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З 70 людей їх лишилося 15. Окупант поскаржився на втрати РФ на фронті

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 19:04
З 70 людей їх лишилося 15. Окупант поскаржився на втрати РФ на фронті Фото: окупант поскаржився на втрати РФ на фронті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовослужбовець у телефонній розмові розповів, що їх армія зазнає значних втрат при спробі захопити нові території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За його словами, у сусідньому підрозділі з 70 осіб в живих лишилось лише 15, вони змогли просунутись на 800 метрів на фронті.

При цьому росіянин скаржиться на відсутність озброєння та те, що всі вживають алкоголь.

"Або ти їх, або вони тебе... артилерія це така жопа просто. Ну бухаємо тут так, якщо поїде техніка проти нас, у нас немає нічого, у нас навіть немає ніякого нічного бачення", - каже окупант.

Ситуація на фронті

Російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Як повідомили в Міноборони України, росіянам доведеться невдовзі ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Главное управление разведки
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС