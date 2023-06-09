ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из 70 человек их осталось 15. Оккупант пожаловался на потери РФ на фронте

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 19:04
Из 70 человек их осталось 15. Оккупант пожаловался на потери РФ на фронте Фото: оккупант пожаловался на потери РФ на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военнослужащий в телефонном разговоре рассказал, что их армия несет значительные потери при попытке захватить новые территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По его словам, в соседнем подразделении из 70 человек в живых осталось всего 15, они смогли продвинуться на 800 метров на фронте.

При этом россиянин жалуется на отсутствие вооружения и то, что все употребляют алкоголь.

"Или ты их или они тебя... артиллерия это такая жопа просто. Ну бухаем здесь так, если поедет техника против нас, у нас нет ничего, у нас даже нет никакого ночного видения", - говорит оккупант.

Ситуация на фронте

Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в Минобороны Украины, россиянам придется вскоре принимать "серьезные решения" из-за событий на фронте. Потому что последствия подрыва Каховской ГЭС были неожиданными для самих россиян, а ВСУ перешли в наступление в районе Бахмута . За прошедшие сутки есть продвижение до 1100 метров на разных участках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Главное управление разведки
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС