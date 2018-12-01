В Южной Корее задержали солдата, который сбежал из КНДР

Фото: Северная Корея (Twitter/@bowden_jayden)

Во время пересечения солдатом границы огонь не открывался

В субботу, 1 декабря, северокорейский солдат нелегально пересек демаркационную линию между Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, южнокорейские пограничники с помощью наблюдательного оборудования обнаружили солдата, который пересек границу между странами в 7:56.

Отмечается, что во время перехода через границу огонь по солдату не открывался. Он был задержан южнокорейской властью.

"Соответствующие агентства планируют расследовать детали относительно того, как он (солдат, - ред.) перешел на юг", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в штабе не назвали точного места перехода, имя солдата, его звание или подразделение, а также не предоставили информацию о наличии у него оружия.

Отмечается, что этот побег стал первым после того, как из-за улучшения ситуации между двумя странами на границе было убрано 10 постов.

Напомним, что Северная и Южная Корея начали процесс демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленной границе между двумя странами. КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль другой части 250-километрового рубежа, а Южная Корея - около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Также Кореи вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы. Стороны договорились отвести 11 постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии границы до конца 2018. Также планируется отвод всего оружия с Объединенной зоны безопасности.