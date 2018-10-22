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КНДР и Южная Корея договорились отвести оружие от границы

Новости » Политика    22.10.2018 - 15:03
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

До конца недели стороны должны расширить демилитаризованную зону

Северная и Южная Корея вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня прошел очередной раунд переговоров в приграничном Пханмунджоме, на которых обсуждались дальнейшие пути демилитаризации. Стороны договорились отвести 11 постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии границе до конца 2018. Также планируется отвод всего оружия из Объединенной зоны безопасности. В конце текущей недели проведут обоюдную проверку отведения оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. До этого северокорейская сторона отметила, что заинтересована в тесной работе с Белым домом.

На прошлой неделе стало известно, что Ким Чен Ын отказался передать США список ядерных объектов. По данным СМИ, в ответ на просьбу госсекретаря Майка Помпео раскрыть перечень ядерных объектов, Ким Чен Ын сказал, что "США не поверят мне, даже если бы я предоставил такой список. Может получиться, что сведения будут требовать вновь, тогда возникнет спор".

 

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