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КНДР и Южная Корея начали ликвидацию погранпостов в демилитаризованной зоне

Новости » Политика    12.11.2018 - 05:13
Фото: КНДР (wikimedia.org)
Фото: КНДР (wikimedia.org)

Сеул и Пхеньян начали снос пограничных постов

Северная и Южная Корея приступили к процессу демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленной границе между двумя странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, недавно оттуда отвели военную технику. Таким бразом государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября, которым предполагается снос по 10 погранпостов с каждой стороны.

Отмечено, что КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея приостановили совместные учения по противовоздушной обороне, чтобы дать "все возможности" для продолжения дипломатическому процессу с Северной Кореей (КНДР).

Так, решение приостановить запланированные на декабрь учения Vigilant Ace приняли министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Чон Кен Ду, которые встретились в Сингапуре в пятницу.

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