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У Південній Кореї затримали солдата, який втік з КНДР

Новини » Надзвичайні події    01.12.2018 - 09:43
У Південній Кореї затримали солдата, який втік з КНДР
Фото: Північна Корея (Twitter/@bowden_jayden)

Під час перетину солдатом кордону вогонь не відкривався

У суботу, 1 грудня, північнокорейський солдат нелегально перетнув демаркаційну лінію між Північною Кореєю (КНДР) та Південною Кореєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів, південнокорейські прикордонники за допомогою спостережного обладнання виявили солдата, що перетнув межу між країнами о 7:56.

Зазначається, що під час переходу через кордон вогонь по солдату не відкривався. Його було затримано південнокорейською владою.

"Відповідні агентства планують розслідувати деталі щодо того, як він (солдат, - ред.) перейшов на південь", - йдеться в повідомленні штабу.

Крім того, у штабі не назвали точного місця переходу, ім'я солдата, його звання чи підрозділ, а також не надали інформації про наявність у нього зброї.

Наголошується, що ця втеча стала першою після того, як через покращення ситуації між двома країнами на кордоні було прибрано 10 постів.

Нагадаємо, що Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться на укріпленому кордоні між двома країнами. КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Також Кореї разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю від кордону.  Сторони домовилися відвести 11 постів у радіусі 1 км уздовж Військової демаркаційної лінії кордону до кінця 2018. Також планується відведення всієї зброї з Об'єднаної зони безпеки.

 

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