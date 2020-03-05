В Южной Америке коронавирус обнаружили у подростка без симптомов заболевания

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Из-за отсутствия симптомов у девочки Минздрав Бразилии отказался включить пациентку в число заболевших

В Бразилии новый тип коронавируса COVID-19 обнаружили у 13-летней девочки без симптомов заболевания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Сообщается, что у подростка отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

"Согласно техническим критериям, хотя присутствие вируса и было подтверждено, его носитель с отсутствующими симптомами не подходит под определение нового случая. Поэтому данный случай не будет включен в число официально подтвержденных", - гвоорится в сообщении.

А вот решение провести тест на коронавирус было связано с ее поездкой в одну из стран, где высок риск заражения.

Известно, что из-за отсутствия симптомов у девочки Минздрав Бразилии отказался включить пациентку в число заболевших.

Напомним, что в конце февраля в Южной Америке диагностировали первый случай инфицирования. Так, инфицировался гражданин Бразилии, который вернулся из Италии, где в последнее время растет количество случаев заражения вирусом.

Как сообщало РБК-Украина, количество зараженных коронавирусом COVID-19 во Франции за один день увеличилось на 92 человека. Таким образом, число случаев заражения вирусом во Франции увеличилось до 377 человек. Власти страны также сообщили о 2 новых смертях от коронавируса.