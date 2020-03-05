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У Південній Америці коронавірус виявили у підлітка без симптомів захворювання

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 21:14
У Південній Америці коронавірус виявили у підлітка без симптомів захворювання
Ілюстративне фото (freepik)

Через відсутність симптомів у дівчинки МОЗ Бразилії відмовився включити пацієнтку в число хворих

В Бразилії новий тип коронавірусу COVID-19 виявили у 13-річної дівчинки без симптомів захворювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що у підлітка відсутні будь-які симптоми захворювання.

“Згідно з технічними критеріями, хоча присутність вірусу і було підтверджено, його носій з відсутніми симптомами не підходить під визначення нового випадку. Тому даний випадок не буде включений в число офіційно підтверджених", - йдеться у повідомленні.

А ось рішення провести тест на коронавірус був пов'язаний з її поїздкою в одну з країн, де високий ризик зараження.

Відомо, що через відсутність симптомів у дівчинки МОЗ Бразилії, відмовився включити пацієнтку в число хворих.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в Південній Америці діагностували перший випадок інфікування. Так, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження вірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість заражених коронавірусом COVID-19 у Франції за один день збільшилася на 92 людини. Таким чином, кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб. Влада країни також повідомила про 2 нових смертей від коронавірусу.

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