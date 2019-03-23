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В Южной Америке 8 стран создали политический блок

Новости » Политика    23.03.2019 - 05:10
В Южной Америке 8 стран создали политический блок
Фото: подписание документа (Twitter/Reuters)

Блок называется PROSUR и создан для урегулирования ситуации в Венесуэле

Группа лидеров восьми стран Южной Америки подписала декларацию о создании нового политического блока, который будет называться PROSUR. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу. Лидеры этих стран провели саммит в чилийской столице Сантьяго. На встречу они пригласили лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента страны Хуана Гуайдо.

Собственно, для урегулирование кризиса в Венесуэле и был создан данный политический блок в противовес блоку UNASUR, который не смог предотвратить кризис. Инициаторами такого союза стали Чили и Колумбия. Лидеры этих стран отмечают, что блок PROSUR открыт для любой страны, независимо от ее идеологии, для сотрудничества в решении региональных проблем.

При этом президента Венесуэлы Николас Мадуро не пригласили. Были также отсутствуют президент Боливии Эво Моралес - близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.

Напомним, недавно оппозиционный лидер Венесуэла Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране.

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