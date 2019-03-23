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У Південній Америці 8 країн створили політичний блок

Новини » Політика    23.03.2019 - 05:10
У Південній Америці 8 країн створили політичний блок
Фото: підписання угоди (Twitter/Reuters)

Блок має назву PROSUR і створений для врегулювання венесуельської кризи

Група лідерів восьми країн Південної Америки підписала декларацію про створення нового політичного блоку, який матиме назву PROSUR. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Так, до блоку увійшли Аргентина, Бразилія, Колумбія, Чилі, Еквадор, Парагвай і Перу. Лідери цих країн провели саміт в чилійській столиці Сантьяго. На зустріч вони запросили лідера опозиції Венесуели та тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.

Власне, для врегулювання кризи у Венесуелі і було створено даний політичний блок на противагу блоку UNASUR, котрий не зміг запобігти кризі. Ініціаторами такого союзу стали Чилі і Колумбія. Лідери цих країн зазначають, що блок PROSUR відкритий для будь-якої країни, незалежно від її ідеології, для співпраці у вирішенні регіональних проблем. 

При цьому президента Венесуели Ніколас Мадуро не було запрошено. Були також відсутні президент Болівії Ево Моралес - близький союзник Мадуро, і президент Уругваю Табаре Васкес.

Нагадаємо, нещодавно опозиційний лідер Венесуэли Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні.

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