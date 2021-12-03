В Южной Африке количество случаев заражения "Омикроном" ежедневно удваивается, - ВОЗ

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что штамм коронавируса "Омикрон" очень заразен. По ее словам, этот вариант в ближайшие месяцы вытеснит "Дельту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, Сваминатан в качестве примеры высокой заразности штамма "Омикрон" привела ситуацию в Южной Африке. Представитель ВОЗ отметила, что на африканском континенте количество случаев коронавируса ежедневно удваивается.

Ученая призвала не паниковать, но проявлять осторожность в оценке ситуации с новым вариантом коронавируса. Сваминатан добавила, что на данном этапе ВОЗ не может сказать насколько "Омикрон" является легким вариантом.

Она допустила, что в ближайшие месяцы новый штамм может стать доминирующим в мире, потеснив существующие варианты. По ее словам, на сегодняшний день на "Дельту" приходится 99% заражений во всем мире.