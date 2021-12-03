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У Південній Африці кількість випадків зараження "Омікроном" щодня подвоюється, - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан повідомила, що штам коронавірусу "Омікрон" дуже заразний. За її словами, цей варіант в найближчі місяці витіснить "Дельту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, Свамінатан як приклад високої заразності штаму "Омікрон" привела ситуацію в Південній Африці. Представник ВООЗ зазначила, що на Африканському континенті кількість випадків коронавірусу щодня подвоюється.

Вчена закликала не панікувати, але проявляти обережність в оцінці ситуації з новим варіантом коронавірусу. Свамінатан додала, що на даному етапі ВООЗ не може сказати наскільки "Омікрон" є легким варіантом.

Вона допустила, що в найближчі місяці новий штам може стати домінуючим у світі, потіснивши існуючі варіанти. За її словами, на сьогодні на "Дельту" припадає 99% заражень у всьому світі.

Нагадаємо, у ВООЗ назвали число країн, де вже виявили штам "Омікрон".

Зазначимо, у ВООЗ раніше відзначили, що використовувані для протидії "дельті" заходи повинні залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".

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