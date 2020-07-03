На Южном мосту ограничили движение ночью до конца лета

Ограничения продлятся до 30 августа
В Киеве на два месяца частично ограничили движение по Южному мосту. Дорожники будут ремонтировать покрытие моста.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что проезд будет ограничен только ночью. Дорожные работы стартуют сегодня и будут длиться до 30 августа.
"Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения", - говорится в сообщении.
Кроме того, с завтрашнего дня и на протяжении всех выходных будет частично ограничено движение в направлении Столичного шоссе.
Напомним, пару дней назад Киев возобновил движение городской электрички. График курсирования поезда будет отличаться в утренний и вечерний час пик.
Автор: Роман Калиниченко