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Киев возобновляет кольцевое движение городской электрички

Новости » Общество     30.06.2020 - 17:46
Киев возобновляет кольцевое движение городской электрички
Фото: городская электричка (РБК-Украина)

Движение в утренний и вечерний час пик будет отличаться

В Киеве с 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички. При этом движение будет отличаться в утренний и вечерний час пик.

Об этом говорится в сообщении "Киевпастранса" в Facebook.

Сообщается, что курсирование будет происходить по следующей схеме:

  • в утренний час пик - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница)
  • в вечерний час пик - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

Также сообщается, что в выходные курсирование электрички будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.

Напомним, в рамках ослабления карантина городская электричка Киева частично возобновила работу с 8 июня; при этом поезда курсировали только между станциями Троещина и Почайна.

Сегодня стало известно, что движение пригородных поездов возобновляют в Волынской и Ровенской областях; на первом этапе будут ходить 10 электричек, которые будут идти в Ровно, Здолбунов, Ковель и другие города.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Киевтранспортэлектричка
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