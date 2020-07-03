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На Южном мосту ограничили движение ночью до конца лета

Новости » Транспорт     03.07.2020 - 10:01
На Южном мосту ограничили движение ночью до конца лета
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Ограничения продлятся до 30 августа

В Киеве на два месяца частично ограничили движение по Южному мосту. Дорожники будут ремонтировать покрытие моста.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что проезд будет ограничен только ночью. Дорожные работы стартуют сегодня и будут длиться до 30 августа.

"Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения", - говорится в сообщении.На Южном мосту ограничили движение ночью до конца лета

Кроме того, с завтрашнего дня и на протяжении всех выходных будет частично ограничено движение в направлении Столичного шоссе.

Напомним, пару дней назад Киев возобновил движение городской электрички. График курсирования поезда будет отличаться в утренний и вечерний час пик.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевдорогиЮжный мост
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