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Южная Осетия в июле проведет "референдум" по присоединению к России

Фото: Анатолий Бибилов назначил дату референдуму о вождении в состав России (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года референдум о вхождения "республики" в состав России. Ранее он назвал эту задачу стратегической целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что "президент" Южной Осетии издал "указ" о проведении референдума по присоединению оккупированной территории Грузии к России. В "документе", который вступает в силу с момента публикации, дата голосования назначена на 17 июля.

"Республика Южная Осетия" это непризнанное формирование на территории Грузии, которое после войны с Россией в 2008 году находится под российской оккупацией.

Напомним, о намерении провести референдум по вхождению Южной Осетии в состав России Бибилов объявил в конце марта.

Отметим, в Грузии назвали проведение этого референдума неприемлемыми и заявил, что его результаты будут юридически ничтожны.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не планирует открывать "второй фронт" с Россией.

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Южная ОсетияГрузияРоссийская ФедерацияРеферендум