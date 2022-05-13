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Південна Осетія в липні проведе "референдум" щодо приєднання до Росії

Фото: Анатолій Бібілов призначив дату референдуму про водіння до складу Росії (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум про входження "республіки" до складу Росії. Раніше він назвав це завдання стратегічною метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що "президент" Південної Осетії видав "указ" про проведення референдуму щодо приєднання окупованої території Грузії до Росії. У "документі", який набирає чинності з моменту публікації, дата голосування призначена на 17 липня.

"Республіка Південна Осетія" це невизнане формування на території Грузії, яке після війни з Росією у 2008 році знаходиться під російською окупацією.

Нагадаємо, про намір провести референдум щодо входження Південної Осетії до складу Росії Бібілов оголосив наприкінці березня.

Відзначити, у Грузії назвали проведення цього референдуму неприйнятними і заявив, що його результати будуть юридично нікчемні.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Тбілісі не планує відкривати "другий фронт" з Росією.

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