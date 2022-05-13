Південна Осетія в липні проведе "референдум" щодо приєднання до Росії

"Президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов призначив на липень поточного року референдум про входження "республіки" до складу Росії. Раніше він назвав це завдання стратегічною метою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що "президент" Південної Осетії видав "указ" про проведення референдуму щодо приєднання окупованої території Грузії до Росії. У "документі", який набирає чинності з моменту публікації, дата голосування призначена на 17 липня.
"Республіка Південна Осетія" це невизнане формування на території Грузії, яке після війни з Росією у 2008 році знаходиться під російською окупацією.
Нагадаємо, про намір провести референдум щодо входження Південної Осетії до складу Росії Бібілов оголосив наприкінці березня.
Відзначити, у Грузії назвали проведення цього референдуму неприйнятними і заявив, що його результати будуть юридично нікчемні.
Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Тбілісі не планує відкривати "другий фронт" з Росією.
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