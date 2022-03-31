Грузия отреагировала на попытки непризнанной Южной Осетии присоединиться к РФ

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани назвал неприемлемыми какие-либо разговоры о проведении референдума относительно присоединения к России в оккупированной Южной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews .

Дипломат считает, что результаты потенциального референдума будут юридически ничтожны. В частности, из-за присутствия в регионе российских войск и тысяч беженцев, вынужденных бежать из Южной Осетии.

"При условиях, когда эта территория Грузии оккупирована, говорить о любых референдумах неприемлемо. Хотя Грузию и пытаются втянуть в провокации, но наше правительство этого не допустит. Анонсированная правительством мирная политика является последовательной, применять силу для восстановления территориальной целостности мы не будем" , – объяснил Залкиани.

Накануне непризнанная Южная Осетия заявила о намерении провести референдум по присоединению к РФ. "Президент" псевдореспублики назвал такой шаг стратегической целью региона.