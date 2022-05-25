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Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на провокации КНДР

Фото: Северная Корея запустила три баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Южная Корея и США запустили свои ракеты в ответ на испытания баллистических ракет КНДР. Кроме того, страны подняли свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В ответ на провокационные пуски баллистических ракет были проведены учения авиации Elephant Walk и совместные пуски ракет класса "земля - земля" США и Республики Корея.

Южная Корея запустила ракету "Хенму-2", а США - один снаряд ATACMS в сторону Японского моря.

По информации агентства, это было сделано для "предотвращения дальнейших провокаций" и "демонстрации возможности незамедлительного нанесения удара" со стороны союзных сил.

Elephant Walk - учения авиации, при которых истребители выходят на взлетную полосу для проверки готовности к процедурам перед взлетом.

Напомним, в среду КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной. Визит президента США Джо Байдена завершился накануне.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

Добавим, что президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.

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КНДР