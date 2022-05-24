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"Война в Украине стала глобальной проблемой": в Токио стартовал саммит лидеров Quad

Новина українською →
Токио, Вторник 24 мая 2022 07:55
"Война в Украине стала глобальной проблемой": в Токио стартовал саммит лидеров Quad Фото: в Токио стартовал саммит лидеров Quad (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Второй очный саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в котором принимают участие Япония, США, Индия и Австралия, во вторник начался в Токио. Во вступительном слове президент США Джо Байден осудил вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что "мир переживает темный час в нашей общей истории".

"Жестокая и неспровоцированная война России против Украины спровоцировала гуманитарную катастрофу. И ни в чем не повинные мирные жители были убиты на улицах, а миллионы беженцев стали внутренне перемещенными лицами, а также изгнаны. И это больше, чем просто европейская проблема, это глобальная проблема", - сказал президент.

Байден предупредил, что президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить культуру, указывая на то, что Россия нацелилась на украинские школы, церкви и музеи.

Касаясь войны Украины, японский премьер Фумио Кисида заявил, что действия РФ стали "прямым вызовом принципам Устава ООН" и подчеркнул, что нельзя "допустить повторение подобных событий в Индо-Тихоокеанском регионе".

В ходе своего приветственного выступления премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подчеркнул важность сотрудничества в рамках "четверки" и отметил, что приоритетами Австралии в Quad станут вопросы безопасности региона и борьба с глобальным изменением климата, противостоять которому особенно важно для островных государств.

"Правительство Австралии возьмет на себя более амбициозные обязательства по борьбе с глобальным потеплением и примет меры для снижения объема выбросов до 43% к 2030 году и до нуля к 2050", - указал премьер.

Чего ожидать от саммита

Кроме войны в Украине, ключевыми темами предстоящих переговоров станут региональная безопасность, углубление четырехстороннего сотрудничества и реализация концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Также лидеры Quad запустят в Токио инициативу по контролю за морскими границами

Участники саммита могут обсудить агрессию Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также активизацию ракетной программы КНДР.

Кроме того, руководители Quad могут затронуть вопросы изменения климата, представить инициативу по обмену данными о незаконном рыболовстве в Индо-Тихоокеанском регионе, а также создать новую форму взаимодействия в космической области, включающую обмен информацией со спутников четырех стран.

История саммита

Диалог был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана.

В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года прошел первый саммит "четверки". В связи с пандемией он состоялся в виртуальном формате, а первый очный саммит Quad прошел в Вашингтоне в сентябре прошлого года.

Напомним, 23 мая император Японии Нарухито провел аудиенцию с президентом США Джо Байденом, приехавшим в Токио для участия во встрече лидеров. Байден также провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. В частности, лидеры обсудили поддержку Украины.

Для обсуждения международной изоляции России из-за развязывания войны с Украиной американский президент Джо Байден запланировал персональную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Добавим, что президент Байден выдвинул условие для встречи с лидером КНДР.

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