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Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном

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Вашингтон, Воскресенье 22 мая 2022 10:16
Байден назвал условие встречи с Ким Чен Ыном Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном. Однако при условии, что лидер Северной Кореи серьезно отнесется к диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

С соответствующим заявлением Байден выступил во время встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем, с которым он обсудил рост количества ракетных запусков Северной Кореи и безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

"Что касается того, встречусь ли я с лидером Северной Кореи, это будет зависеть от того, искренен ли он и серьезно ли настроен", - сказал Байден.

Напомним, недавно высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей и готов работать с другими странами региона, чтобы помочь в решении ряда проблем в КНДР, включая пандемию COVID-19 в стране.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Ким Чен Ын Северная Корея
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