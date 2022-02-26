Южная Корея присоединится к санкциям против России из-за нападения на Украину

Сеул также безоговорочно осуждает агрессивные военные действия Москвы против Украинского государства, подчеркнул глава МИД Республики Корея Чон Ый Ен.

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном они обсудили детали заявления президента Джозефа Байдена о дополнительных жестких санкциях и новых ограничениях на то, что можно экспортировать в РФ.

Также Блинкен подтвердил важность сотрудничества с союзниками и партнерами, чтобы возложить на Москву серьезные траты и последствия.

"Госсекретарь поблагодарила министра иностранных дел Чона за безоговорочное осуждение РК нападения России на Украину и готовность президента Муна присоединиться к санкциям международного сообщества, а также за скоординированные усилия по обеспечению стабильности на нефтяных и энергетических рынках", - сообщает Вашингтон.

Стороны также подтвердили важность альянса США и Республики Корея и подтвердили необходимость поддержать международное сообщество в требовании от РФ прекратить войну с Украиной.