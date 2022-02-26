UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Южная Корея присоединится к санкциям против России из-за нападения на Украину

Автор: Владимир Костырин

Южная Корея присоединяется к санкциям международного сообщества против России из-за нападения на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-службы Госдепа США.

Сеул также безоговорочно осуждает агрессивные военные действия Москвы против Украинского государства, подчеркнул глава МИД Республики Корея Чон Ый Ен.

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном они обсудили детали заявления президента Джозефа Байдена о дополнительных жестких санкциях и новых ограничениях на то, что можно экспортировать в РФ.

Также Блинкен подтвердил важность сотрудничества с союзниками и партнерами, чтобы возложить на Москву серьезные траты и последствия.

"Госсекретарь поблагодарила министра иностранных дел Чона за безоговорочное осуждение РК нападения России на Украину и готовность президента Муна присоединиться к санкциям международного сообщества, а также за скоординированные усилия по обеспечению стабильности на нефтяных и энергетических рынках", - сообщает Вашингтон.

Стороны также подтвердили важность альянса США и Республики Корея и подтвердили необходимость поддержать международное сообщество в требовании от РФ прекратить войну с Украиной.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Лаврова, министра обороны Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Герасимова из-за войны против Украины.

Кроме того, ЕС включил в санкционные списки Путина, Лаврова, и других российских политиков и чиновников. Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЮжная КореяСанкции против РоссииВторжение России в Украину