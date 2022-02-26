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Південна Корея приєднається до санкцій проти Росії через напад на Україну

Автор: Володимир Костирін

Південна Корея приєднується до санкцій міжнародного співтовариства проти Росії через напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прес-служби Держдепу США.

Сеул також беззастережно засуджує агресивні військові дії Москви проти Української держави, наголосив глава МЗС Республіки Корея Чон Ий Йон

В ході телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вони обговорили деталі заяви президента Джозефа Байдена про додаткові жорсткі санкції і нові обмеження на те, що можна експортувати до РФ.

Також Блінкен підтвердив важливість співпраці з союзниками і партнерами, щоб покласти на Москву серйозні витрати та наслідки.

"Держсекретар подякувала міністру закордонних справ Чону за беззастережне засудження РК нападу Росії на Україну і готовність президента Муна приєднатися до санкцій міжнародного співтовариства, а також за скоординовані зусилля щодо забезпечення стабільності на нафтових і енергетичних ринках", - повідомляє Вашингтон.

Сторони також підтвердили важливість альянсу США і Республіки Корея та підтвердили необхідність підтримати міжнародне співтовариство у вимозі від РФ припинити війну з Україною.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти президента РФ Володимира Путіна, глави МЗС Лаврова, Міністра оборони Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Герасимова через війну проти України.

Крім того, ЄС включив до санкційних списків Путіна, Лаврова, та інших російських політиків і чиновників. Введені обмеження проти компаній оборонної промисловості та ряду банків.

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