Південна Корея приєднається до санкцій проти Росії через напад на Україну

Сеул також беззастережно засуджує агресивні військові дії Москви проти Української держави, наголосив глава МЗС Республіки Корея Чон Ий Йон

В ході телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вони обговорили деталі заяви президента Джозефа Байдена про додаткові жорсткі санкції і нові обмеження на те, що можна експортувати до РФ.

Також Блінкен підтвердив важливість співпраці з союзниками і партнерами, щоб покласти на Москву серйозні витрати та наслідки.

"Держсекретар подякувала міністру закордонних справ Чону за беззастережне засудження РК нападу Росії на Україну і готовність президента Муна приєднатися до санкцій міжнародного співтовариства, а також за скоординовані зусилля щодо забезпечення стабільності на нафтових і енергетичних ринках", - повідомляє Вашингтон.

Сторони також підтвердили важливість альянсу США і Республіки Корея та підтвердили необхідність підтримати міжнародне співтовариство у вимозі від РФ припинити війну з Україною.