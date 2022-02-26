Не только Путин и Лавров. Против кого еще США ввели санкции и какие ограничения

В новый санкционный список США в отношении российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за войны против Украины попали также министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное на сайте Минфина США.

Так, сейчас Госдеп США включил в санкционный список двух дополнительных должностных лиц правительства РФ и членов Совета безопасности России, непосредственно ответственных за дальнейшее вторжение в Украину.

Кроме Путина и Лаврова, включили в список также министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС России, первого заместителя министра обороны, генерала Валерия Герасимова.

Отмечается, что новые санкции дополнили прошлые ограничения от Штатов и партнеров на этой неделе в отношении основной инфраструктуры российской финансовой системы, включая санкции против крупнейших финансовых учреждений России, ограничение способности правительства РФ привлекать капитал и сокращение от доступа к критическим технологиям.

"В совокупности эти действия влекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и еще больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества", - говорится в заявлении.

Американское Казначейство ранее включило в санкционный список 11 членов Совета безопасности РФ и "будет продолжать возлагать расходы на правящую элиту, пока Россия ведет эту жестокую войну по своему выбору". Ограничения введены против:

Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации РФ

Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки

Вячеслава Володина, спикера Госдумы

Сергея Иванова, спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Николая Патрушева, секретаря Совбеза РФ

Владимира Колокольцева, министра внутренних дел

Александра Бортникова, директора ФСБ

Игоря Краснова, генерального прокурора

Игоря Щеголева, полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе

Владимира Устинова, полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе

Виктора Золотова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии, командующего войсками национальной гвардии

Новые ограничения будут включать запрет на поездки в США.

Также в американском Казначействе сообщили, что в результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или находятся во владении или под контролем лиц из США - заблокированы.

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам на 50 и более процентов - также блокируются.

Все транзакции, совершаемые лицами из США или в пределах (или транзитом) США, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц - запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или иным образом не освобождены.

Эти запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в его пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.