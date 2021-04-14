Южная Корея оспорит решение Японии по сливу воды с Фукусимы в океан

Министерство иностранных дел Южной Кореи также выступило с заявлением, в котором выразило Соединенным Штатам озабоченность после того, как Госдепартамент США назвал решение Японии "прозрачным и соответствующим мировым стандартам безопасности".

"Мы не можем не испытывать опасений, так как являемся ближайшим соседом Японии и разделяем с ней море", - президент Южной Кореи

Сброса воды опасаются не только в корейском правительстве, но и в народных массах. В среду по всей стране прокатилась волна акций протеста, которые прошли, в частности, перед посольством Японии в Сеуле и консульствами в портовых городах Пусан и Чеджу.

Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Вследствие этого в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.