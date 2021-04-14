UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Южная Корея оспорит решение Японии по сливу воды с Фукусимы в океан

Автор: РБК-Украина

Южная Корея соберет Международный трибунал по морскому праву из-за решения Японии сбросить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Президент страны Мун Чжэ Ин уже дал поручение разработать ходатайство.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Южной Кореи также выступило с заявлением, в котором выразило Соединенным Штатам озабоченность после того, как Госдепартамент США назвал решение Японии "прозрачным и соответствующим мировым стандартам безопасности".

"Мы не можем не испытывать опасений, так как являемся ближайшим соседом Японии и разделяем с ней море", - президент Южной Кореи

Сброса воды опасаются не только в корейском правительстве, но и в народных массах. В среду по всей стране прокатилась волна акций протеста, которые прошли, в частности, перед посольством Японии в Сеуле и консульствами в портовых городах Пусан и Чеджу.

Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Вследствие этого в трех энергоблоках расплавилось топливо и повредило защитные корпуса реакторов. Для охлаждения реакторов в них непрерывно закачивают воду.

Напомним, 13 марта правительство Японии решило сбросить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Уточняется, что воду очистили от радиоактивных частиц.

Кроме того, феврале 2021 года компания TEPCO, которая является оператором атомной электростанции "Фукусима-1", обнаружила снижение уровня воды в защитных корпусах первого и третьего реакторов АЭС. Это может иметь связь с последствиями землетрясения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины трибуналЮжная КореяФукусима
Читайте также
МАГАТЭ поддержало решение Японии о сбросе воды в океан из Фукусимы
Япония сольет очищенную от радиации воду с Фукусимы в океан
Прогноз погоды