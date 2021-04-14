Південна Корея оскаржить рішення Японії по зливу води з Фукусіми в океан

Міністерство закордонних справ Південної Кореї також виступило із заявою, в якій висловило Сполученим Штатам заклопотаність після того, як Держдепартамент США назвав рішення Японії "прозорим і відповідним світовим стандартам безпеки".

"Ми не можемо не відчувати побоювання, бо є найближчим сусідом Японії і розділяємо з нею море", - президент Південної Кореї

Скидання води побоюються не тільки в корейському уряді, але й в народних масах. У середу по всій країні прокотилася хвиля акцій протесту, які пройшли, зокрема, перед посольством Японії в Сеулі і консульствами в портових містах Пусан і Чеджу.

Зазначимо, аварія на АЕС в префектурі Фукусіма сталася 11 березня 2011 року. В результаті удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження. Внаслідок цього в трьох енергоблоках розплавилося паливо і пошкодив захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачують воду.