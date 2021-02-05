Южная Корея одобрила собственное лекарство от COVID-19

В Южной Корее Агентство по безопасности лекарств утвердило препарат CT-P59 для лечения COVID-19. Он был разработан местным фармацевтическим гигантом Celltrion Inc.

Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, препарат CT-P59 можно вводить пациентам из группы повышенного риска, то есть, людям от 60 лет и старше. Кроме того, его можно применять людям с заболеваниями сердца, сахарным диабетом, высоким давлением или хроническими заболеваниями, которые влияют на дыхательную систему.

Министерство продовольственной и фармацевтической безопасности дало разрешение при условии, что Celltrion представит результаты глобального клинического испытания третьей фазы.

В январе Celltrion опубликовал результаты второй фазы глобального клинического исследования своего препарата, отметив, что CT-P59 уменьшает время восстановления после болезни и вероятность тяжелого случая. Сейчас компания планирует провести глобальное клиническое испытание третьего этапа более чем в десяти странах.

Отметим, CT-P59 имеет форму инъекции, которую вводят непосредственно в вену в течение полутора часов.

Напомним, препарат "Плитидепсин", который ранее испытывался для борьбы с раком, оказался в 27,5 раз более эффективным против коронавируса, чем препарат "Ремдесивир".