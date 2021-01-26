В 30 раз эффективнее "Ремдесивира": ученые нашли новое COVID-лекарство

Фото: лекарство (freepik)

Препарат "Плитидепсин", который ранее испытывался для борьбы с раком, оказался в 27,5 раза более эффективным против коронавируса, чем препарат "Ремдесивир". Исследования учеными проводились в США, Великобритании и Испании.

Соответствующее исследование ученые опубликовали в журнале Science.

Как сообщается, в прошлом году ученые начали проводить исследования противовирусного действия "Плитидепсина" наряду с другими экспериментальными препаратами. Они пришли к выводу, что он действительно может иметь лекарственное значение в лечении COVID-19.

Ученые объясняют, что в отличие от других препаратов "Плитидепсин" влияет не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые вирус использует для репликации.

"Плитидепсин" производится из морских животных асцидий. В 2004 году этот препарат был зарегистрирован Европейским агентством лекарственных средств, как таковой, что помогает при лечении рака. В Австралии этот препарат используют для лечения пациентов с некоторыми видами миеломы.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания.