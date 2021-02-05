Південна Корея схвалила власні ліки від COVID-19

У Південній Кореї Агентство з безпеки ліків затвердило препарат CT-P59 для лікування COVID-19. Він був розроблений місцевим фармацевтичним гігантом Celltrion Inc.

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, препарат CT-P59 можна вводити пацієнтам з групи підвищеного ризику, тобто, людям від 60 років і старше. Крім того, його можна застосовувати людям із захворюваннями серця, цукровим діабетом, високим тиском або хронічними захворюваннями, які впливають на дихальну систему.

Міністерство продовольчої та фармацевтичної безпеки дало дозвіл за умови, що Celltrion представить результати глобального клінічного випробування третьої фази.

У січні Celltrion опублікував результати другої фази глобального клінічного дослідження свого препарату, зазначивши, що CT-P59 зменшує час відновлення після хвороби і ймовірність важкого випадку. Наразі компанія планує провести глобальне клінічне випробування третього етапу більш ніж у десяти країнах.

Зазначимо, CT-P59 має форму ін'єкції, яку безпосередньо вводять у вену протягом півтори години.

Нагадаємо, препарат "Плітідепсін", який раніше випробовувався для боротьби з раком, опинився у 27,5 разів більш ефективним проти коронавірусу, ніж препарат "Ремдесивир".